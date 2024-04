Cagliari Atalanta, Gasperini: «È stata più una lotta che una partita»

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida persa contro il Cagliari in trasferta

PARTITA – «Il Cagliari è stato bravo. Hanno messo uno spirito difficile da mettere in pari. Più una lotta che una partita»

SPIRITO – «La partita è stata equilibrata ma è evidente che loro hanno messo uno spirito come squadra. Globalmente abbiamo perso, da sempre fastidio ma il Cagliari è stato superiore»

PARTITE – «A Napoli si poteva giocare a calcio. Noi abbiamo fatto un’ottima gara. Oggi, come a Firenze, dove siamo aggrediti, dove è più battaglia, noi siamo perdenti»

STANCHEZZA – «La stanchezza è un finto problema. Sotto l’aspetto atletico abbiamo giocato fino alla fine, sarebbe un alibi la stanchezza. In questo tipo di partite siamo perdenti, non è mancanza di volontà. Facciamo difficoltà ad affrontare questo tipo di calcio. Non è la prima volta. Contro le squadre che devono salvarsi è pieno di risultati strani, mettono spirito della disperazione che mette in difficoltà le altre squadre»