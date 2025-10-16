 Cagliari Bologna, Pisacane può sorridere! Due giocatori tornano a disposizione! Saranno in campo dal primo minuto?
Cagliari Bologna, Pisacane può sorridere! Due giocatori tornano a disposizione! Saranno in campo dal primo minuto?

Cagliari Bologna, buone notizie per il tecnico rossoblù Pisacane: due recuperi importanti. Subito titolari? Le ultime

La sosta per le Nazionali è stata preziosa per il Cagliari, che ha potuto ricaricare le energie e recuperare pedine fondamentali in vista della sfida contro il Bologna, valida per la settima giornata di Serie A 2025/2026. Mister Fabio Pisacane, alla sua prima stagione sulla panchina rossoblù, ha sfruttato queste due settimane per lavorare su equilibrio e solidità difensiva, aspetti che nelle prime uscite avevano mostrato qualche fragilità.

Le buone notizie arrivano dall’infermeria: Gabriele Zappa e Gianluca Gaetano sono tornati a disposizione e si candidano per un ruolo da protagonisti alla Unipol Domus, dove i sardi proveranno a ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico. Zappa, in particolare, rappresenta un recupero cruciale: il classe 1999 potrebbe essere schierato da braccetto destro nella difesa a tre, al fianco di Yerry Mina e Sebastiano Luperto, soluzione già testata da Pisacane nelle ultime sedute.

Gaetano, invece, sarà un’arma preziosa sulla trequarti, pronto a subentrare per dare qualità e fantasia negli ultimi metri. Intanto la squadra lavora sulla gestione del possesso e sulla precisione nei passaggi verticali, aspetti che il tecnico considera decisivi per crescere. Con il rientro di uomini chiave e nuove soluzioni tattiche, il Cagliari ritrova fiducia e si prepara a una gara che potrebbe segnare un passaggio importante nel suo cammino stagionale.

