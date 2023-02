Cagliari, Bonato: «Abbiamo una buona rosa che non ha dimostrato ancora il proprio valore»

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del mercato dei rossoblù. Le dichiarazioni

PAROLE – «Abbiamo cercato di interpretarlo secondo la volontà di crescere nel tempo. Volevamo cercare un esterno di gamba che potesse giocare a piede invertito. Per questo abbiamo preso Azzi. A centrocampo il recupero di Rog e Mancosu, oltre alla conferma di Kourfalidis e il recupero di Deiola, ci ha portato a rimanere come eravamo perché con tutti gli uomini a disposizione potremo soddisfare le esigenze che si presenteranno. In attacco ci siamo indirizzati su Prelec che ha caratteristiche simili a Pavoletti e che potesse essere di nostra proprietà.

In difesa abbiamo cercato un profilo con determinati obiettivi, ma ci siamo scontrati con la mancanza di volontà di scendere di categoria di certi profili e con il mister abbiamo valutato che era meglio rimanere così. Per il futuro abbiamo puntato su Travaglini e abbiamo inserito due profili come Sulev e Frankie. Ringrazio la proprietà per il supporto economico e morale e abbiamo lavorato in totale sintonia con il mister. Abbiamo una buona rosa che non ha dimostrato ancora il proprio valore. Ranieri non ha ancora potuto fare neanche un allenamento con tutta la rosa disponibile. Quando tutti saranno disponibili, la rosa aumenterà il livello degli allenamenti. Noi come società abbiamo fatto giocare con continuità 3 giovani come Luvumbo, Kourfalidis e Obert, quindi abbiamo lavorato bene come settore giovanile».