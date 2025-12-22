Cagliari News
Cagliari, novità per il mercato di gennaio: concessa una deroga speciale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere
Calciomercato Cagliari, arriva la deroga per l’inverno: cosa cambia e tutte le informazioni utili. Le ultimissime
Una novità di rilievo cambia le prospettive del calciomercato in vista dell’imminente sessione invernale. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, la FIGC ha concesso una deroga speciale a due club di Serie A: Cagliari e Milan.
La decisione permette alle due società di tesserare e schierare i nuovi acquisti già dal 2 gennaio, giorno di apertura ufficiale del mercato, bypassando i consueti tempi tecnici che spesso ritardano l’esordio dei rinforzi.
Füllkrug verso un debutto immediato alla Unipol Domus
L’effetto più evidente di questa deroga riguarda la sfida tra Cagliari e Milan, che potrebbe vedere in campo fin da subito uno dei nomi più attesi: Niclas Füllkrug. L’attaccante, appena approdato in rossonero, avrebbe così la possibilità di debuttare già nella prima gara del nuovo anno, offrendo un impatto immediato alla squadra di Allegri.
Un vantaggio strategico per entrambe le squadre
Per il Cagliari, poter contare su nuovi innesti sin dal primo giorno rappresenta un’opportunità preziosa in un momento della stagione in cui infortuni e calo fisico iniziano a pesare. Lo stesso vale per il Milan, che potrà integrare subito i nuovi arrivi nelle rotazioni, aumentando le soluzioni a disposizione dello staff tecnico.
La deroga concessa dalla Federcalcio velocizza infatti l’intero iter burocratico legato al deposito dei contratti, rendendo immediatamente operativi gli acquisti conclusi nelle prime ore della sessione.
Per i rossoblù, il 2 gennaio non sarà soltanto il giorno delle firme, ma potrebbe trasformarsi direttamente nel giorno dei debutti.
