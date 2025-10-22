Cagliari News
Cagliari, Caprile tra i migliori 20 della Serie A dopo 7 giornate! Ecco la classifica e la posizione del portiere rossoblù
Caprile trascina il Cagliari nella Top 20 di Serie A: ecco la classifica dopo sette turni. Tutti gli aggiornamenti
Un calciatore del Cagliari è stato inserito nella TOP 20 di Serie A stilata da Tuttomercatoweb dopo le prime sette giornate di campionato. Si tratta di Elia Caprile, protagonista di un avvio di stagione sorprendente grazie a prestazioni di alto livello, spesso decisive per la sua squadra.
Il portiere classe 2001 si è guadagnato la dodicesima posizione nella graduatoria, confermandosi come una delle rivelazioni di questo inizio di torneo.
- Nico Paz (Como) 6.93 (7)
- Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.88 (4)
- Federico Dimarco (Inter) 6.71 (7)
- Luka Modric (Milan) 6.71 (7)
- Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.70 (5)
- Emil Audero (Cremonese) – 6.63 (4)
- Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.63 (4)
- Gleison Bremer (Juventus) 6.63 (4)
- Adrien Rabiot (Milan) 6.63 (4)
- Manuel Akanji (Inter) 6.60 (5)
- Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)
- Elia Caprile (Cagliari) 6.57 (7)
