 Cagliari, Caprile tra i migliori 20 della Serie A dopo 7 giornate! Ecco la classifica e la posizione del portiere rossoblù
Connect with us

Cagliari News

Cagliari, Caprile tra i migliori 20 della Serie A dopo 7 giornate! Ecco la classifica e la posizione del portiere rossoblù

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

caprile

Caprile trascina il Cagliari nella Top 20 di Serie A: ecco la classifica dopo sette turni. Tutti gli aggiornamenti

Un calciatore del Cagliari è stato inserito nella TOP 20 di Serie A stilata da Tuttomercatoweb dopo le prime sette giornate di campionato. Si tratta di Elia Caprile, protagonista di un avvio di stagione sorprendente grazie a prestazioni di alto livello, spesso decisive per la sua squadra.

Il portiere classe 2001 si è guadagnato la dodicesima posizione nella graduatoria, confermandosi come una delle rivelazioni di questo inizio di torneo.

  1. Nico Paz (Como) 6.93 (7)
  2. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.88 (4)
  3. Federico Dimarco (Inter) 6.71 (7)
  4. Luka Modric (Milan) 6.71 (7)
  5. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.70 (5)
  6. Emil Audero (Cremonese) – 6.63 (4)
  7. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.63 (4)
  8. Gleison Bremer (Juventus) 6.63 (4)
  9. Adrien Rabiot (Milan) 6.63 (4)
  10. Manuel Akanji (Inter) 6.60 (5)
  11. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)
  12. Elia Caprile (Cagliari) 6.57 (7)

LEGGI ANCHE – Pavoletti, grande ritorno in vista di Verona Cagliari? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Related Topics:

Cagliari News

Pavoletti, grande ritorno in vista di Verona Cagliari? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

22 Ottobre 2025

By

Pavoletti
Continue Reading

Cagliari News

Mina Cagliari, affaticamento muscolare per il difensore colombiano! Il calciatore sarà seguito dallo staff medico, i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 ore ago

on

21 Ottobre 2025

By

Mina
Continue Reading