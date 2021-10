Cagliari, Ceppitelli: «Gli episodi ci hanno punito. Rialziamoci subito»

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha analizzato la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di DAZN il ko con la Fiorentina.

RIPARTIRE SUBITO – «Quella di oggi è sicuramente una battuta d’arresto pesante, però non dobbiamo rimanere qui a rimuginare abbattendoci. Bisogna ripartire subito, sin da domani, lavorando sul campo insieme al mister per migliorare le cose che non sono andate bene: si gioca già mercoledì contro la Roma ed è obbligatorio farsi trovare pronti. Oggi gli episodi ci puniscono, dispiace perché abbiamo subito delle botte non appena provavamo a rialzarci: il vantaggio viola è stato rocambolesco con quel rigore, poi i momenti della partita non ci hanno sorriso».

