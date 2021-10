Fiorentina, Saponara: «Il mister ha fiducia in me. Testa alla Lazio»

Le parole di Riccardo Saponara ai microfoni di DAZN dopo la convincente vittoria ottenuta dalla Fiorentina sul Cagliari

GOL – «Sarebbe stato un bel gol e il coronamento di una bella prestazione individuale e di squadra. Io sto lavorando tanto, vedo la fiducia che il mister ha in me. Se vogliamo sempre queste prestazioni dobbiamo essere tutti sul pezzo. Quando tocca a me io mi faccio trovare pronto e oggi ci sono riuscito».

CONCORRENZA – «Se vogliamo competere con le altre squadre della classifica è giusto che ci sia concorrenza fra di noi».

LAZIO – «È ancora precoce per una squadra come la nostra guardare la classica. Affronteremo una squadra che gioca in modo speculare al nostro».