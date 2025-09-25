Cagliari, l’attacco rossoblù sorprende: i numeri premiano i rossoblù e i tifosi sognano

Cagliari, i numeri dell’attacco fanno ben sperare: la squadra sogna in grande. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli

Il Cagliari si prepara a vivere una serata di grande calcio nella quinta giornata della Serie A 2025/26. All’Unipol Domus, che sarà gremita in ogni ordine di posto, i rossoblù ospiteranno l’Inter di Cristian Chivu, ex difensore rumeno con un passato glorioso tra Roma e nerazzurri, oggi tecnico emergente capace di dare nuova identità alla squadra milanese. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45, in un match che promette spettacolo e tensione agonistica.

Il paradosso degli xG: Cagliari davanti alla Juventus

Secondo un’analisi pubblicata da La Gazzetta dello Sport, i numeri raccontano una realtà sorprendente. Nonostante una classifica che non rispecchia ancora le ambizioni del club sardo, il Cagliari Calcio si distingue per la qualità del proprio gioco offensivo. La statistica degli Expected Goals (xG) – l’indice che misura la pericolosità e la frequenza delle occasioni create – colloca i rossoblù al nono posto in Serie A, davanti alla Juventus di Igor Tudor, ex difensore croato e oggi allenatore dei bianconeri, ferma in decima posizione.

Un attacco fertile ma poco cinico

Il dato evidenzia un paradosso: la Juventus segna con maggiore continuità, ma il Cagliari costruisce più occasioni e con un livello di pericolosità superiore. In altre parole, la squadra di Claudio Ranieri – tecnico esperto e maestro di pragmatismo – riesce a portare molti uomini in zona offensiva e a generare tiri di qualità, ma fatica a concretizzare con la stessa efficacia delle big del campionato.

Questo aspetto sottolinea la crescita del reparto avanzato rossoblù, che può contare su giovani talenti e su giocatori esperti capaci di dare profondità alla manovra. Tuttavia, la mancanza di cinismo sotto porta resta il principale limite da superare per trasformare le buone prestazioni in punti pesanti.

La prova del nove contro l’Inter

La sfida contro l’Inter rappresenta un banco di prova ideale. I nerazzurri, guidati da Chivu, vantano una delle difese più solide della Serie A e concedono pochissimo agli avversari. Per il Cagliari sarà l’occasione perfetta per dimostrare che i numeri sugli xG non sono un’eccezione statistica, ma il segnale di una squadra capace di sorprendere anche contro le corazzate del campionato.

Con lo stadio pronto a spingere i rossoblù, la partita di domenica sera promette di essere non solo un big match, ma anche un test cruciale per misurare le reali ambizioni del Cagliari nella stagione 2025/26.