Cagliari, Passetti: «Nainggolan? Ci abbiamo provato, ora è difficile»

Marco Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN di Nainggolan, obiettivo sempre vivo per i sardi.

«Viviamo un momento in cui gli stadi sono ancora chiusi e c’è un clima di incertezza su quello che sarà. Per questo non è possibile parlare di arrivi di top player a livello mondiale, come Nainggolan. Ad oggi ci sono giocatori che non possono giocare causa covid. Non è un mistero, ci abbiamo provato per Nainggolan ma non si sono create le condizioni».

