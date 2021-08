Cagliari, Godin e Nandez tra i convocati per il Maiorca

L’affare con il Cagliare per portare a Milano Nandez è al momento in stand by. L’uruguaiano è stato convocato da Semplici

L’attenzione dell’Inter si è improvvisamente spostata. Se la concentrazione era tutta sulla ricerca di un esterno, l’interessamento del Chelsea per Lukaku ha decisamente fatto cambiare i piani della dirigenza. L’affare Nandez, quindi, è al momento fermo.

Visto il momento di pausa che i nerazzurri stanno affrontando, il Cagliari e il suo allenatore Semplici, hanno deciso di convocare l’uruguaiano per l’amichevole contro il Maiorca. Una convocazione che rappresenta un messaggio chiaro che la dirigenza sarda ha voluto mandare ai nerazzurri.

L’Inter ora ha altri pensieri per la testa – scrive La Gazzetta dello Sport –. Ma il no per Zappacosta conferma Nandez in cima alla lista dei preferiti.

TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SU CAGLIARINEWS24.COM