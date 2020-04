Cagliari, festeggiamenti social: cambia il nome dell’account Twitter

Il Cagliari vive il cinquantesimo anniversario dalla vittoria dello storico Scudetto con dei festeggiamenti particolari

Il Cagliari aveva programmato una grande festa per i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dalla vittoria dello storico Scudetto, conquistato da Gigi Riva e compagni.

Festeggiamenti annullati o solo rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus. Intanto, su Twitter, il profilo ufficiale del Cagliari ha cambiato nome proprio in onore di questa ricorrenza. “#5cudett0” la nuova denominazione dell’account, per ricordare lo storico anniversario della grande vittoria in campionato.

