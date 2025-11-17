 Cagliari, Gaetano: «Sono molto contento delle ultime due partite. La mia posizione? E' una sola»
Cagliari, Gaetano: «Sono molto contento delle ultime due partite. La mia posizione? E’ una sola»

Gaetano

Cagliari, Gaetano in un’intervista a ‘L’Unione Sarda’ si è soffermato sull’esperienza in maglia sarda. Ecco le sue parole

Gianluca Gaetano in un’intervista a ‘L’Unione Sarda’ si è soffermato sulla sua esperienza con la maglia del Cagliari.

POSIZIONI – «Di queste ultime due partite sono molto contento, ho giocato in due posizioni nuove, mi sono piaciuto. Il giorno dopo rivedo sempre la partita, analizzo tutto e vedo sia errori che cose fatte bene. Complessivamente mi sembra un buon momento».

SQUADRA – «In questi due anni e mezzo ho lavorato con tre allenatori diversi, tre squadre molto ben preparate ma quest’anno c’è molta più qualità, con Esposito e Folorunsho abbiano acquistato tantissimo, qualità ne vedo tanta».

CHI E’ GAETANO – «Attaccante neanche per idea. Con Ranieri ho fatto diversi gol e allora si è creato l’equivoco, non sono un bomber, sono un centrocampista, il mio compito è quello di far giocare bene la mia squadra». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24.COM

