Cagliari Genoa: per Nicola un punto è troppo poco per stare tranquillo, ma c'è un'inversione di tendenza in un aspetto che stava diventando grave - Calcio News 24

Il Cagliari continua a essere la formazione che ha il saldo peggiore nei punti guadagnati nel primo quarto d’ora

L’1-1 di Cagliari–Genoa non modifica molto – o meglio, come avrebbe voluto Nicola – la situazione di classifica dei sardi. Naturalmente occorre attendere il quadro complessivo dei risultati della ventottesima giornata, per ora i rossoblu isolani sono passati a un +4 sul terzultimo posto, ma l’Empoli potrà accorciare se farà risultato con la Roma. Unica consolazione per il tecnico è che finalmente la squadra ha avuto il giusto approccio.

Il Cagliari infatti continua a essere la formazione che ha il saldo peggiore nei punti guadagnati nel primo quarto d’ora. Ma la rete di ieri sera ad opera di Viola, il migliore dei suoi, quantomeno offre un segnale che nel girone di ritorno ancora non si era visto. Anzi, contro le due torinesi si era trovato sotto praticamente subito, per effetto dei gol di Adams contro il Toro e di Vlahovic con la Juventus. Se è il principio di una svolta lo vedremo nelle prossime delicatissime giornate.