Cagliari, parla Giulini: «La trattativa per Nainggolan va avanti»

Conferenza stampa Giulini: il presidente del Cagliari ha parlato dal ritiro della squadra, toccando anche argomenti di calciomercato

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato dalla sala stampa del campo di Celledizzo, sede del ritiro del Cagliari, per presentare la nuova stagione agonistica e rispondere alle domande di Calciomerato.

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI GIULINI

ROSA E NAINGGOLAN – «Per la costruzione della squadra ripartiamo da quelle che sono state le ultime otto partite entusiasmanti della passata stagione. I ragazzi hanno mostrato grande attaccamento e per questo tanti calciatori saranno confermati. Abbiamo dei valori, faremo di necessità virtù inserendo pochi giocatori sperando di soffrire meno rispetto all’ultimo campionato. Su Nainggolan? I contratti come quelli di Radja sono anacronistici per quanto accaduto col Covid. La trattativa andrà avanti, ci auguriamo che possa far ancora parte di questo gruppo».