Cagliari, Giulini: «Ranieri ci sta portando verso l’obiettivo»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della guida tecnica di Ranieri e della salvezza, Ecco le sue dichiarazioni

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a margine dell’evento dei Giganti di Mont’e Prama alla Triennale di Milano.

PAROLE – «Le emozioni della cavalcata per tornare subito in Serie A insieme a quelle di quest’anno in un’annata così complessa ma dove la forza del gruppo, con i giovani e i più esperti, sotto la guida sagace di un leader come Claudio Ranieri stanno portandoci verso l’obiettivo, ancora tutto da raggiungere, sono impreziosite dalle tappe che stiamo vivendo con i Giganti, lo splendore della Penisola del Sinis come perla della Sardegna in mezzo alle tantissime aree e storie uniche che la Sardegna offre»