Godin: «Non ho ascoltato Capozucca. RImarrò a Cagliari almeno un’altra stagione»

Godin ribadisce: «Sicuro di restare a Cagliari. Capozucca dica ciò che vuole». Le dichiarazioni del centrale uruguagio

Diego Godin ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Uruguay. Queste le sue parole anche e soprattutto in tema Cagliari.

CAPOZUCCA – «Non ho ascoltato ciò che hanno detto da Cagliari, so che il direttore sportivo poco tempo fa ha fatto una dichiarazione, ma non ho nessuna opinione. Può esprimere e dire ciò che vuole. Sul mio contratto la prima cosa che devo dire è che sono molto felice a Cagliari, molto felice della squadra, con i miei compagni, con tutta la gente che lavora nel quotidiano che è molto attaccata al club, alla maglia. Si nota che il sardo ha sentimenti differenti per la propria squadra. E poi per i tifosi, per come mi hanno trattato da quando sono arrivato e per come mi hanno ricevuto».

ULTIMA STAGIONE- «È stato un anno difficile, non è stata una stagione facile, ma abbiamo raggiunto un grande obiettivo che è quello di salvarci quando sembrava difficile. Abbiamo avuto un finale di campionato che è stato molto buona e spettacolare, che ci ha permesso di salvarci. Questo fa sì che sia entusiasta per la prossima stagione, per poter fare un grande anno, migliorare quello che si è fatto ovviamente e poter lottare con la squadra per poter alzare un poco il livello e la posizione in classifica che è ciò tutti desideriamo. Ho ancora due anni di contratto, questo sicuro e quello successivo che decido io se voglio continuare o meno».