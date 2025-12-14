Cagliari, si lavora per il rientro di Mina in vista della sfida col Pisa: le ultimissime notizie

Cagliari, Pisacane e lo staff lavorano per il ritorno in campo di Mina per la sfida contro il Pisa: le ultimissime



In vista della delicata sfida casalinga contro il Pisa, in programma domenica 21 dicembre all’Unipol Domus, il Cagliari lavora senza sosta per recuperare Yerry Mina. Il difensore colombiano, fermo da tempo per un infortunio più complesso del previsto, rappresenta un tassello fondamentale per la retroguardia rossoblù.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, lo staff tecnico e medico ha predisposto un programma individualizzato e intensivo per consentire al classe 1994 di tornare a disposizione. L’obiettivo è garantire un rientro definitivo, evitando ricadute. La contusione che lo ha tenuto lontano dal campo, inizialmente considerata di lieve entità, si è rivelata più seria e persistente, ma le ultime notizie sono incoraggianti: la fase più critica sembra ormai superata.

Ora Mina deve completare la riatletizzazione, passaggio indispensabile per tornare in campo con la massima sicurezza. Il suo rientro è atteso con grande entusiasmo dai tifosi, che sperano di rivedere presto il gigante colombiano guidare la difesa e dare solidità alla squadra di Pisacane.

