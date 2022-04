Cagliari Juventus, il presidente Giulini: «Il ritiro è servito»

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato prima del match di questa sera contro la Juventus. Ecco cos’ha detto

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Sky Sport prima della partita casalinga contro la Juventus. Di seguito, le sue dichiarazioni.

BAMBINI UCRAINI ALLO STADIO – «Piccolo gesto di solidarietà assieme ad altre piccole cose. Tanti italiani stanno cercando di aiutare queste famiglie e questi ragazzi nella speranza che le armi vengano deposte al più presto».

ATTEGGIAMENTO – «Venivamo da un grande recupero dopo un girone di ritorno pessimo, le partite con Spezia e Udinese non le abbiamo affrontate come le dovevamo affrontare. Dobbiamo recuperare l’umiltà e deve tornare ad essere un Cagliari da battaglia. Il ritiro è servito, ci siamo parlati, sicuramente è stato un momento importante anche se poi un giorno in più o un giorno in meno non cambia molto. Avere una squadra così giovane dietro non è facile, sono sicuro che ci daranno tanto nelle prossime partite»

ZENGA – «Stasera gioca titolare Carboni che è stato lanciato dal mister. Lui ha fatto un buon lavoro qui».