Cagliari-Kannemann si lavora per limare gli ultimi dettagli

Il Cagliari e il Gremio lavorano per l’accordo: Kannemann vuole i rossoblù. Rimane in piedi anche l’ipotesi Tonelli, sul quale c’è anche la Sampdoria

Vuole il Cagliari. L’intenzione di Walter Kannemann è chiara. Il difensore ha scelto il suo futuro, che sarà a tinte rossoblù. Dopo l’addio a Gustavo Gomez, passato dal Milan al Palmeiras, la formazione isolana sta accelerando per portare alla corte di Maran il difensore argentino. Ex San Lorenzo e Atlas, attualmente al Gremio, Kannemann è finito anche nel mirino di squadre inglesi e tedesche, ma il giocatore sta spingendo per il trasferimento al Cagliari: dopo l’incontro tra rossoblù e intermediari brasiliani c’è ancora differenza tra domanda e offerta e le parti stanno lavorando per colmarla definitivamente.

Il difensore ha da tempo scelto il Cagliari ma il Gremio chiede otto milioni, il team di Giulini è arrivato fino a quattro. A sei si potrebbe chiudere l’operazione, ma per evitare sorprese rimane in piedi anche l’ipotesi Tonelli. Nella girandola di difensori, Tonelli finirebbe alla Sampdoria in caso di acquisto di Kannemann da parte del Cagliari: con l’arrivo del giocatore attualmente al Napoli, i blucerchiati potrebbero chiudere definitivamente la cessione di SIlvestre, ormai ad un passo dal Parma da diversi giorni.