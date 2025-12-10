Cagliari Kilicsoy, crescita graduale e ruolo da definire: Pisacane punta su di lui! Tutti i numeri

Cagliari Kilicsoy, dal difficile inserimento iniziale alla crescita tattica: Pisacane lo considera sempre più centrale nel progetto

Il percorso di Semih Kilicsoy, attaccante classe 2005, sta entrando in una fase cruciale. Dopo un avvio inevitabilmente complicato, legato al primo vero salto nel calcio professionistico italiano, il giovane turco sta conquistando spazio nelle scelte di Fabio Pisacane.

Dall’adattamento iniziale ai progressi recenti

Le prime settimane sono servite per assimilare i ritmi della Serie A e i principi tattici richiesti dall’allenatore. La concorrenza nel reparto offensivo e la necessità di apprendere movimenti e responsabilità senza palla hanno rallentato l’inserimento, ma oggi la situazione è cambiata: Kilicsoy entra con continuità e mostra personalità crescente, partecipando con più incisività alla manovra.

Ruolo definito e minutaggio in aumento

Uno dei fattori chiave della sua crescita è la collocazione tattica più chiara. Pisacane lo sta impiegando in zone di campo che esaltano le sue qualità: attacco alla profondità, smarcamenti intelligenti e accelerazioni negli ultimi trenta metri. Il minutaggio in campionato è in costante aumento, segnale che il classe 2005 è ormai considerato un’opzione reale a gara in corso.

Le prime esperienze da titolare

Non è un caso che Kilicsoy abbia già collezionato due presenze dal primo minuto in Coppa Italia, contro Frosinone e Napoli. Occasioni preziose per misurarsi con il calcio italiano ad alto livello e accumulare esperienza.

Obiettivo titolarità in Serie A

Il traguardo dichiarato dal giovane turco è chiaro: conquistare una maglia da titolare anche in Serie A. Alla luce dei progressi delle ultime settimane, il suo esordio dal primo minuto nel massimo campionato sembra sempre più vicino.

