Cagliari, l’Europa è vicina ma c’è un ostacolo: lo stadio

Cagliari, la qualificazione in Europa non è una chimera se la squadra di Maran dovesse continuare così: resta il problema stadio

Il Cagliari ha iniziato come meglio non avrebbe potuto: 24 punti in classifica, e quarto posto, davanti all’Atalanta. La squadra di Maran può sognare l’Europa, ma ci sarebbe un ostacolo da superare.

Come riportato da Tuttosport, la Sardegna Arena non soddisfa i parametri Uefa, e in caso di qualificazione alle coppe europee, il Cagliari sarà costretto ad emigrare. Resta da chiarire anche il caso legato al nuovo stadio, che dovrebbe sorgere sulle macerie del Sant’Elia, che non è stato ancora abbattuto.