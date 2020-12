Cagliari, Marin: «Felice per il primo gol in Serie A»

Razvan Marin ha parlato al termine di Verona-Cagliari

Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Verona dove ha segnato il gol dell’1-1; suo primo gol in Serie A.

«Sono molto contento sia per il mio primo gol che per la mia squadra. Abbiamo fatto una grandissima partita e dobbiamo continuare su questa strada. Mi trovo molto bene nel Cagliari e, per quanto riguarda il mio ruolo, mi piace sia giocare a due a centrocampo sia da regista davanti alla difesa. Sono a completa disposizione del mister, gioco dove vuole lui».