Cagliari, prime epurazioni: licenziato il ds Rossi, è ufficiale

Invischiato nella lotta salvezza, il Cagliari inizia a tagliare le prime teste: è ufficiale, sollevato dall’incarico il direttore sportivo Giovanni Rossi, ecco il comunicato

La sconfitta di ieri per 1-0 contro il Crotone, 31^ giornata di Serie A, ha iniziato a portare le prime conseguenze in casa Cagliari. A solo +2 dal terz’ultimo posto, il club sardo ha ufficializzato il licenziamento del direttore sportivo Giovanni Rossi: il dirigente paga lo scarso rendimento della squadra e le scelte in fase di mercato. E attenzione anche alla posizione del tecnico Diego Lopez: il ko dello Scida potrebbe costare caro anche all’uruguaiano.

Ecco il comunicato ufficiale diramato tramite il sito internet: «Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo Giovanni Rossi con effetto immediato. Al Direttore vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo della carriera».