Cagliari, parla il ds Carli: «Stiamo sereni, i punti ce li siamo meritati»

Il direttore sportivo del Cagliari Carli non sente le pressioni dell’alta classifica e elogia Maran: «Sa risolvere i problemi»

Il Cagliari al terzo posto in classifica non è fonte di preoccupazione per il ds Carli, che a Radio Sportiva ha detto: «Dobbiamo viverla serenamente. I punti li abbiamo fatti sul campo, ce li siamo meritati. Abbiamo subito più pressioni l’anno scorso nel momento più difficile della stagione, bravi il mister ed i giocatori».

E su Maran: «Parlo mal volentieri dell’allenatore perché ho paura che me lo portino via. La qualità di mister Maran la vedevo già l’anno scorso. Gli allenatori bravi risolvono problemi e lui sa farlo. Siamo già in una grande squadra, non ci manca niente qua a Cagliari».