Cagliari, Passetti: «Nainggolan? I giocatori rimarranno dove hanno iniziato»

Mario Passetti, Direttore Generale del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara. Ecco le sue parole.

«Tutti noi e tutte le squadre condividono questo il principio del buonsenso. I giocatori finiranno la stagione dove l’hanno iniziata. A prescindere dai nomi. I giocatori hanno capito benissimo il meccanismo, parliamo di una stagione che durerà 14 mesi invece che 12 ed è una fortuna oggi parlare di una stagione che può essere portata a termine. Non c’è una spiegazione per l’andamento, siamo partiti forte e in alcune partite è mancata anche un po’ di fortuna ed esperienza. Ora mancano 12 partite, non è ancora finita, i bilanci si faranno alla fine. Ora inizia un campionato differente».