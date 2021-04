Cagliari, Pavoletti da record: nessuno meglio di lui in Italia

Leonardo Pavoletti ha segnato contro il Parma il 28° gol di testa, in Italia nessuno migliore dell’attaccante del Cagliari

Leonardo Pavoletti ha regalato una speranza al Cagliari, accorciando le distanze nel match contro il Parma con la specialità della casa: il colpo di testa.

Come riporta Opta, da quando Pavoloso milita in Serie A (2013-2014) ha segnato 28 gol, in questo periodo solo Cristiano Ronaldo (44) e Lewandowski (34) hanno fatto meglio nei top-5 campionati europei. Dal 2017-2018, da quando indossa la maglia del Cagliari, ha realizzato 22 gol di testa facendo meglio di tutti in Italia: meglio di Zapata, Ronaldo e Dzeko che lo rincorrono in classifica.