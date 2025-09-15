Cagliari, fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma: ora c'è il Lecce e Pavoletti...

Cagliari, fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma: ora testa al Lecce. Le ultimissime su Pavoletti

Dopo la tanto attesa prima vittoria stagionale, il Cagliari può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Il 2-0 ottenuto alla Unipol Domus contro il Parma ha dissipato le prime ombre di crisi e regalato una ventata di entusiasmo all’ambiente rossoblù. Un successo che segna un punto di svolta, ma che rappresenta solo il primo passo di un percorso ancora lungo.

La squadra, guidata da Fabio Pisacane, ex difensore centrale e oggi tecnico determinato e pragmatico, si prepara ora alla delicata trasferta di Lecce, in programma venerdì 19 settembre alle 20:45 allo Stadio Via del Mare. L’obiettivo è dare continuità ai risultati e costruire una striscia positiva che permetta di risalire la classifica. La sfida contro i salentini, squadra solida e ben organizzata, non sarà semplice, ma i sardi vogliono sfruttare l’entusiasmo ritrovato per conquistare altri punti preziosi nella corsa salvezza.

Pavoletti verso il rientro: un’arma in più per l’attacco

Le buone notizie per il Cagliari arrivano anche dall’infermeria. Leonardo Pavoletti, attaccante livornese classe 1988 e capitano della squadra, è vicino al rientro dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare l’inizio di stagione. Il centravanti, noto per il suo gioco aereo e il fiuto del gol, sta seguendo un programma personalizzato per ritrovare la miglior condizione fisica.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il bomber punta con decisione alla prima convocazione stagionale. Il suo ritorno non rappresenterebbe solo un rinforzo tecnico per un reparto offensivo che necessita di maggiore incisività, ma anche un boost emotivo: il carisma e la leadership di Pavoletti nello spogliatoio sono risorse fondamentali per il gruppo.

Lecce-Cagliari: un test cruciale

La trasferta in Puglia sarà un banco di prova per misurare la crescita della squadra. Pisacane chiede solidità difensiva e maggiore concretezza sotto porta, due aspetti chiave per affrontare un avversario che in casa concede poco. I tifosi si aspettano una prestazione convincente e un impegno costante, consapevoli che la stagione è ancora lunga ma che le prossime sfide saranno decisive per capire se il Cagliari ha imboccato la strada giusta verso la salvezza.

Con fiducia ritrovata, un leader pronto a tornare e un obiettivo chiaro, i rossoblù si preparano a un match che può segnare un altro passo importante nella loro rincorsa.