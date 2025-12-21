Cagliari Pisa LIVE: sintesi, cronaca, tabellino della sfida di Serie A

Cagliari Pisa LIVE: segui sintesi, tabellino e cronaca della partita valida per la sedicesima giornata di Serie A

Il lunch match della sedicesima giornata di Serie A 2025/2026 mette di fronte Cagliari e Pisa, una sfida che promette intensità e punti pesanti in palio per la corsa salvezza e la zona medio‑alta della classifica. Le due squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni diverse ma con la necessità di dare continuità ai propri risultati. Segui LIVE il match con Calcionews24.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Folorunsho, Adopo, Deiola; Esposito, Gaetano; Kılıçsoy

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.