Cagliari Pisa LIVE: sintesi, cronaca, tabellino della sfida di Serie A

Cagliari News
Cagliari Pisa 1-1 LIVE: pareggio di Folorunsho, che poi si fa male
Il lunch match della sedicesima giornata di Serie A 2025/2026 mette di fronte Cagliari e Pisa, una sfida che promette intensità e punti pesanti in palio per la corsa salvezza e la zona medio‑alta della classifica. Le due squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni diverse ma con la necessità di dare continuità ai propri risultati. Segui LIVE il match con Calcionews24.
FORMAZIONI UFFICIALI
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Folorunsho, Adopo, Deiola; Esposito, Gaetano; Kılıçsoy
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.