Cagliari, Pisacane deve risolvere il rebus a centrocampo. Le ultime sulle possibile scelte del tecnico dei sardi

Cagliari, la priorità di Pisacane in questo momento è quella di trovare equilibrio a centrocampo. Le possibili scelte del tecnico dei sardi.

Il Cagliari guidato da Fabio Pisacane si avvicina al prossimo turno di campionato con una priorità assoluta: trovare stabilità e identità nel proprio centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Cagliari sta attraversando una fase di sperimentazione tattica, indispensabile per consolidare i punti di forza e correggere le fragilità emerse nelle prime giornate. Con la dodicesima giornata di Serie A ormai alle porte, la mediana rossoblù non ha ancora assunto una forma definitiva, lasciando aperti diversi interrogativi sulla migliore combinazione possibile.

Uno dei nodi principali che Pisacane deve sciogliere riguarda Michel Adopo. Il centrocampista, arrivato al Cagliari con grandi aspettative, è reduce da un avvio di stagione incoraggiante, ma nelle ultime settimane ha evidenziato un evidente calo di prestazioni. La sua brillantezza iniziale sembra essersi offuscata, complice anche una flessione mentale che ne ha condizionato sicurezza e continuità. La sua capacità di incidere nella costruzione del gioco del Cagliari è diminuita, e il tecnico rossoblù sta valutando come intervenire per restituirgli fiducia e centralità nel progetto.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sul fronte opposto, il Cagliari attende con impazienza il recupero di Alessandro Deiola. Il centrocampista classe 1995, pilastro emotivo e tattico della squadra, è ancora out per un infortunio che lo tiene lontano dal campo. Pisacane conosce bene il valore del suo equilibrio, della sua fisicità e della sua capacità di fare da collante tra i reparti. Riaverlo a disposizione il prima possibile significherebbe poter contare su una risorsa fondamentale per ridare compattezza e stabilità al centrocampo del Cagliari.

Nel frattempo, l’arrivo di Gaetano rappresenta una nota positiva per la squadra rossoblù. Il nuovo innesto garantisce qualità, visione di gioco e una dose di imprevedibilità che può rivelarsi determinante nella ricerca di un assetto efficace. Gaetano offre a Pisacane una soluzione tecnica preziosa, soprattutto in una fase in cui il Cagliari ha bisogno di creatività e lucidità nella gestione del pallone.

La missione ora è chiara: trovare il mix ideale che permetta al Cagliari di proteggere la difesa e al tempo stesso alimentare con continuità il reparto offensivo. Il centrocampo, più di ogni altro reparto, rappresenta la chiave per il successo del Cagliari in questa stagione. Solo attraverso la costruzione di un equilibrio solido e funzionale la squadra potrà esprimere il suo vero potenziale e affrontare con fiducia le sfide che la attendono in Serie A.