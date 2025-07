Cagliari, al via il ritiro precampionato sotto la guida di Pisacane! Le ultime anche sulle condizioni di Pavoletti

Cagliari, inizia il ritiro precampionato a sotto la guida di mister Pisacane! Le ultimissime anche sulle condizioni di Pavoletti

Domenica 13 luglio 2025 ha segnato l’inizio ufficiale del ritiro precampionato del Cagliari, momento fondamentale per la preparazione atletica e tattica in vista della nuova stagione calcistica. Il club sardo ha scelto come sede Pontedilegno, rinomata località montana, perfetta per allenamenti intensi in un contesto tranquillo e privo di distrazioni.

A dirigere i rossoblù in questo nuovo ciclo è Fabio Pisacane, 38 anni, ex difensore del Cagliari e da poco nominato allenatore della prima squadra. Il suo arrivo sulla panchina ha suscitato curiosità tra i tifosi, desiderosi di scoprire quale impronta tattica darà alla rosa.

Pavoletti, programma personalizzato dopo l’intervento

Tra i protagonisti più attesi c’è Leonardo Pavoletti, 36 anni, attaccante esperto e capitano del Cagliari. Tuttavia, l’ariete livornese non ha preso parte alle prime sedute di allenamento collettivo. Il giocatore sta seguendo un programma riabilitativo personalizzato, svolto nella stessa sede di Pontedilegno, per recuperare gradualmente la piena forma fisica.

Questo percorso individuale rientra in una strategia definita dallo staff medico rossoblù, in seguito a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Pavoletti si è sottoposto a un’artroscopia al termine della scorsa stagione, una procedura nota nel mondo sportivo come “cleaning articolare”. L’operazione, minimamente invasiva, ha lo scopo di rimuovere frammenti di cartilagine e tessuto infiammato, spesso responsabili di dolore e limitazioni nei movimenti.

Obiettivo: pieno recupero per la nuova stagione

Il piano di recupero è stato studiato nei minimi dettagli per garantire a Pavoletti il miglior reinserimento possibile nei meccanismi della squadra, evitando rischi inutili. Secondo fonti interne, l’attaccante potrebbe tornare in gruppo nelle prossime settimane, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni cliniche.

Questo inizio di ritiro segna dunque una fase di rinnovamento per il Cagliari, tra nuove idee tattiche e obiettivi di crescita. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi, fiduciosi che il lavoro a Pontedilegno possa gettare basi solide per un’annata ricca di soddisfazioni