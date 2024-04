Cagliari, Ranieri: «Inter senza debolezze, ma guai ad avere paura»

Claudio Ranieri ha parlato in occasione della conferenza stampa prima del match del suo Cagliari contro l’Inter

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha sostenuto la consueta conferenza stampa in occasione della partita contro l’Inter.

MESSAGGIO – «54 anni fa il Cagliari vinse lo scudetto, una cosa meravigliosa per tutta l’isola. E’ stata una festa bellissima. Grazie a tutti i campioni che hanno portato entusiasmo e fratellanza in Sardegna»

ATALANTA – «Il giusto equilibrio è quello che dico sempre ai ragazzi. La vittoria e la sconfitta sono due impostori, l’uomo vero sta nel mezzo. Ieri ho tifato per loro, sapevo che sarebbe stata difficile, dopo il primo gol in campo c’era una sola squadra, gli faccio tantissimi complimenti. Sono soddisfatto che una squadra italiana abbia vinto ad Anfield»

INTER – «Sfidiamo i probabilissimi campioni d’Italia, potremmo passare dalle stelle alle stalle. Non hanno debolezze, hanno fatto 75 gol e solo 15 subiti. Sono una macchina perfetta, hanno perso la Champions per una maledetta sfortuna. Incontriamo una squadra ma non dobbiamo avere paura, voglio vedere la voglia di fare bene»

ANDATA – «All’andata è stata una gara difficilissima, noi abbiamo fatto il possibile e non è stato facile, era una squadra con mentalità e determinazione. Ora sono due squadre diverse, era la seconda di campionato, noi eravamo in embrione ma c’erano dei giocatori che dovevano inserirsi»

GRUPPO – «Non mi piace fare nomi, tutti quanti mi mettono in imbarazzo in allenamento, hanno grande volontà di prendersi una maglia da titolare. Ho una rosa di giocatori che mi permette di cambiare la faccia della squadra con i 5 cambi. Abbiamo giocatori che trovano il gol e ci hanno portato a 30 punti ma ce da lottare»

AVVERSARIO – «Aldilà del sistema di gioco, aldilà dei giocatori dovremmo fare una gara perfetta sperando che loro non la facciano. I giocatori dell’Inter sono più forti di quelli del Cagliari, dobbiamo superarci e aiutarci l’uno con l’altro. Dobbiamo fare la nostra partita così manteniamo il nostro focus sulle gare, poi ci sarà la Juve e dobbiamo lottare sempre»

PASSATO – «La mia esperienza all’Inter è stata bellissima. Ci risollevammo e stavamo vicini alla Champions League. Thiago Motta volle andar via a tutti i costi e l’orologio che avevo creato si inceppò, la colpa dunque è stata sua (ride, ndr). Ci faceva girare la squadra a perfezione»

SCUDETTO CAGLIARI – «Il mio ricordo del Cagliari è l’ultima gara da giocatore della Roma, marcavo Bobo Gori. Vedere giocare quel Cagliari con Cera che faceva l’uomo in più, un libero moderno, Nenè, Domenghini… sapevano il fatto loro»

INFORTUNATI – «Petagna e Pavoletti proseguono il personalizzato, devo valutare alcune cose»

LAPADULA – «Gioca, si allena e si cura per il problema al ginocchio (tendine rotuleo, ndr)»

SALVEZZA – «Riva è sempre stato il presidente onorario e per onorarlo al meglio solo la salvezza possiamo regalare a Gigi»

ATTRIBUTI – «Il Cagliari ha sempre giocato con la volontà di mettercela tutta. Poteva sembrare strano che dicessi sempre di essere contento della prestazione. Ora tutti fanno il loro e diventa un bene per la squadra, facciamo quello di cui la squadra ha bisogno»