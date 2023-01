Cagliari, Ranieri: «Soddisfatto per non aver preso gol, ripartiamo da qui»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo il pareggio contro il Cittadella: le dichiarazioni del tecnico

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato dopo il pareggio a reti bianche contro il Cittadella.

LA PARTITA – «Abbiamo fatto meglio primo tempo, quando Kastrati ha salvato in diverse occasioni. Nella ripresa sicuramente meno bene, non siamo riusciti a creare ciò che serviva per vincerla, dovevamo essere più bravi nel saltare l’uomo e mettere palloni di qualità, non ce l’abbiamo fatta ed è stato complicato cercare la via del gol».

RIPARTIRE – «Vanno fatti i complimenti al Cittadella e a Edoardo Gorini, che ha forgiato una squadra molto organizzata. Nello studiare l’avversario ero rimasto stupito dal fatto che avessero meno punti di quanto meritato, sono maestri nel battagliare e chiudere ogni spazio, qui non vince da settembre e oggi c’era il rischio di essere la vittima perfetta. Sono soddisfatto per non avere subito gol né concesso opportunità, ripartiamo da qui».

