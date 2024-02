Cagliari, il report dell’allenamento: le novità su Sulemana

Il sito web ufficiale del Cagliari ha pubblicato il report dell’allenamento dei rossoblù di oggi dopo la sconfitta contro la Roma

Il sito web ufficiale del Cagliari ha pubblicato il report dell’allenamento dei rossoblù di oggi dopo la sconfitta contro la Roma di ieri sera. Ecco le novità sulle condizioni di Sulemana.

REPORT – Due i gruppi che hanno lavorato oggi al CRAI Sport Center: i calciatori più impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto degli esercizi di scarico in palestra; per gli altri defaticante e lavori tecnici in campo. Ha continuato nel personalizzato Ibrahim Sulemana. La squadra si allenerà nuovamente domani, mercoledì 7, al mattino.