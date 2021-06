Cagliari-River Plate, braccio di ferro per Borrè. Le ultime novità

Il Cagliari continua la sua corsa per Santos Borrè: l’attaccante piace alla società rossoblù che deve fare i conti con il River Plate

Il Cagliari non molla Santos Borrè. L’attaccante ha da tempo destato l’interesse della società rossoblù che, però, dovrà vedersela con il River Plate che non vorrebbe perdere il giocatore a parametro zero.

Proprio per questo motivo gli argentini – secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna – avrebbero offerto al giocatore un nuovo tipo di contratto che farebbe di lui il calciatore più pagato della squadra.