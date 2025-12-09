Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli

Cagliari, grandi numeri per un giovane calciatore rossoblù! Le statistiche non lasciano alcun dubbio, ecco i dettagli

Il successo del Cagliari contro la Roma ha riservato una delle note più liete nel debutto in Serie A del difensore centrale classe 2005, Juan Rodriguez. Il giovane uruguaiano è stato lanciato titolare dall’allenatore Fabio Pisacane, ripagando la fiducia con una prestazione di incredibile maturità e personalità.

Una Prestazione Impeccabile e Statistiche Dominanti

La performance di Rodriguez non è stata solo convincente a livello visivo, ma è stata certificata da statistiche eccezionali che ne evidenziano l’impatto immediato sulla retroguardia isolana:

100% di Duelli Aerei Vinti: Un dato che sancisce la sua assoluta dominanza nel gioco aereo.

Un dato che sancisce la sua assoluta dominanza nel gioco aereo. Clean Sheet: Contribuendo in modo decisivo al mantenimento della porta inviolata.

Contribuendo in modo decisivo al mantenimento della porta inviolata. 9 Spazzate Decisive: Fondamentali per liberare l’area nei momenti di maggiore pressione.

Fondamentali per liberare l’area nei momenti di maggiore pressione. 8 Recuperi: Segno di un posizionamento difensivo sempre attento e preciso.

Segno di un posizionamento difensivo sempre attento e preciso. 85% di Passaggi Riusciti: Un’affidabilità cruciale anche in fase di possesso palla, mostrando calma e lucidità nonostante l’esordio.

Il centrale ha dimostrato pulizia negli interventi e un’ottima capacità di lettura difensiva, elementi che il club ritiene preziosi per la costruzione del proprio futuro.

Una Nuova Certezza per il Cagliari

L’esordio di Juan Rodriguez è molto più di una semplice nota positiva; è un segnale incoraggiante per Pisacane e l’intero ambiente rossoblù. Il giovane si è dimostrato subito pronto e perfettamente inserito nei meccanismi della squadra, fornendo al tecnico una certezza preziosa nella ricerca di una squadra più aggressiva e competitiva.

Se le prestazioni si manterranno su questo livello, Rodriguez non solo diventerà un fattore determinante nelle rotazioni difensive, ma rappresenterà un patrimonio tecnico fondamentale per il presente e il futuro del Cagliari.

