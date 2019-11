Cagliari, Rog: «Rakitic mi ha salvato quando ero al Siviglia»

Marko Rog si racconta, dalla scorsa stagione a Siviglia fino all’approdo a Cagliari che ora sogna l’Europa

Il Cagliari ha portato una ventata di freschezza in Serie A. La squadra allenata da Maran, e costruita da Giulini, sta facendo sognare un’isola intera grazie alle belle prestazioni e anche ai punti conquistati: 18, come Napoli e Lazio, non proprio due squadre qualunque.

Marko Rog, arrivato a Cagliari in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, ora è uno dei protagonisti anche se non sempre tutto è stato facile. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport.

«Pavoletti mi ha dato il benvenuto raccontandomi di Cagliari e del Cagliari. Lo scorso anno, quando sono andato a Siviglia Rakitic mi ha molto aiutato. Sua moglie è di Siviglia e ho abitato in una casa di loro proprietà, mi ha spiegato le cose belle e quelle meno belle. Non rinnego, sapevo che la mia carriera avrebbe potuto prevedere difficoltà di questo tipo».