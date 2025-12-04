Cagliari, subito al lavoro per la sfida contro la Roma: ci sono buone notizie per Pisacane. Due calciatori viaggiano verso il recupero

Cagliari, i sardi sono ritornati al lavoro per la delicata sfida contro la Roma. Le ultime su Palestra e Folorunsho per la partita di campionato

Il Cagliari non ha davvero tempo per respirare. A meno di 24 ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Napoli, i rossoblù sono tornati immediatamente al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato. La squadra guidata da Fabio Pisacane si concentra già sulla partita di domenica 7 dicembre all’Unipol Domus, quando affronterà la Roma in un match di grande importanza valido per la 14ª giornata di Serie A. L’obiettivo è chiaro: riscattare eventuali passi falsi e cercare punti preziosi per la classifica, soprattutto in un periodo del campionato dove ogni gara pesa doppio.

Durante l’allenamento odierno del Cagliari, la notizia più positiva riguarda il recupero di due giocatori chiave della rosa. Marco Palestra e Michael Folorunsho hanno infatti preso parte alla seduta insieme al resto della squadra, segnalando un possibile ritorno in campo già per la sfida contro i giallorossi. Entrambi erano stati costretti a saltare la trasferta in Campania a causa di piccoli acciacchi fisici, e il loro reinserimento nel gruppo rappresenta un elemento di incoraggiamento per lo staff tecnico isolano. La loro presenza non solo rafforza le opzioni a disposizione di Pisacane, ma aumenta anche la competitività interna, fondamentale in questo periodo fitto di impegni.

L’allenatore del Cagliari sta quindi lavorando intensamente per ottimizzare le energie della squadra e garantire il miglior approccio possibile alla partita contro la Roma. Le sessioni di oggi hanno previsto lavoro tattico e attività mirate a recuperare intensità dopo lo sforzo contro il Napoli. La gestione dei carichi di lavoro è una priorità, considerando che la squadra isolana dovrà affrontare una sequenza di incontri ravvicinati, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e la forma fisica.

Il match contro la Roma sarà un banco di prova importante per il Cagliari, chiamato a dimostrare di poter competere ad alti livelli anche contro squadre di grande esperienza e qualità. Il ritorno di Palestra e Folorunsho potrebbe fare la differenza, sia in termini di qualità tecnica che di equilibrio tattico, dando maggiore sicurezza alla squadra.

In sintesi, il Cagliari affronta un periodo intenso e decisivo della stagione, tra Coppa Italia e Serie A, ma con il recupero di elementi fondamentali e una preparazione mirata, i rossoblù puntano a ottenere risultati concreti e a consolidare la propria posizione in classifica. L’impegno e la determinazione saranno le chiavi per affrontare al meglio le prossime sfide.