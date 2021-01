Cagliari, sei rossoblù a parte. Le loro condizioni

Il Cagliari torna al lavoro ad Asseminello per preparare la gara contro il Benevento. Allenano ancora a parte Faragò, Godin, Luvumbo e Ounas

Dopo la sconfitta di ieri, il Cagliari è tornato subito al lavoro. I rossoblù sono scesi in campo ad Asseminello per iniziare a preparare la prossima gara di campionato contro il Benevento alla Sardegna Arena, in programma mercoledì 6 gennaio alle 12:30.

I giocatori maggiormente impegnati ieri hanno svolto un lavoro defaticante in palestra, mentre i restanti si sono concentrati su lavori di forza esplosiva e partitine tematiche per poi concludere con esercitazioni tecniche. Seduta personalizzata per Faragò, Godin e Luvumbo e Ounas mentre Aresti e Klavan continuano a lavorare per recuperare la forma atletica. Il Cagliari tornerà in campo domani mattina.