Cagliari, senti Beretta: «Maran regalerà soddisfazioni»

Cagliari, parla l’ex allenatore Mario Beretta: ecco le sue parole sulla sorprendente stagione dei rossoblu, in zona Champions

Il Cagliari sta stupendo tutti: 24 punti in 12 giornate e quarto posto dietro la Lazio. L’ex allenatore dei rossoblu, Mario Beretta, ha parlato in esclusiva a TMW.

«Dipendesse da me, il Cagliari potrebbe vincere anche il campionato. Per quanto riguarda la Champions, non sarà facile perché ci sono club attrezzati. Conosco bene l’allenatore, il suo staff e molti giocatori: cercheranno di proseguire questo cammino e sarà un anno che regalerà soddisfazioni. Gioca un gran calcio migliore, Maran è preparato».