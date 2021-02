Cagliari, testa al Torino: due rossoblù a parte

Il Cagliari subito in campo ad Asseminello per prepararsi alla gara cruciale contro il Torino: il report dell’allenamento rossoblù

Questa mattina il Cagliari si è ritrovato nel Centro Sportivo di Assemini per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera contro il Torino. La squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro con i giocatori impegnati ieri contro l’Atalanta che hanno svolto lavoro defaticante tra campo e palestra.

Chi invece non è sceso in campo ha iniziato la seduta con attivazione, seguita da una serie di partitelle a campo ridotto. In chiusura lavoro metabolico. Sottil e Ceppitelli hanno proseguito nel lavoro differenziato. I rossoblù svolgeranno una nuova sessione di allenamento nel pomeriggio di domani.