Calciomercato Cagliari, Claudio Ranieri in questi ultimi giorni si aspetta un innesto a centrocampo come Touré

Il Cagliari vuole regalare un innesto a centrocampo in questi ultimi giorni di calciomercato. I sardi hanno messo gli occhi in Serie B, più precisamente in casa Pisa.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, piace Idrissa Touré (ex Juventus Next Gen tra le altre). Forte fisicamente e bravo negli inserimenti, presenta tutte le caratteristiche che piacciono al tecnico romano.