Cagliari, a Verona un passaggio fondamentale per la salvezza. Le ultime idee di Pisacane per ritornare dal Bentegodi con i tre punti

Cagliari pronto alla sfida contro l’Hellas Verona: Pisacane punta su continuità e difesa solida. Una sfida da non sbagliare per i punti salvezza

Il Cagliari di Fabio Pisacane si prepara con grande determinazione alla sfida di domenica 26 ottobre contro l’Hellas Verona, in programma alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi, per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo alcune difficoltà nelle prime giornate, la squadra isolana cerca riscatto e vuole ritrovare continuità di risultati per consolidare la propria posizione in classifica.

Un elemento incoraggiante per il Cagliari arriva dai precedenti storici contro i gialloblù. Nella scorsa stagione, i rossoblù hanno infatti ottenuto due vittorie nette contro l’Hellas Verona, senza subire gol in entrambe le partite. Questo dato dimostra come la squadra sarda abbia saputo mettere in difficoltà i veneti, imponendo il proprio ritmo e mantenendo una difesa ben organizzata.

Con un’altra vittoria domenica, il Cagliari potrebbe ottenere tre successi consecutivi contro il Verona in Serie A, un risultato che non si verifica dalla stagione 1971-1972. Un traguardo storico che confermerebbe il buon feeling della squadra isolana contro gli scaligeri e potrebbe dare ulteriore slancio alla stagione in corso, rafforzando morale e fiducia nei propri mezzi.

Oltre ai risultati, la solidità difensiva resta un obiettivo primario per il Cagliari. Finora, la squadra non ha mai registrato tre clean sheet consecutivi contro il Verona in Serie A, e la partita di domenica rappresenta un’opportunità concreta per invertire questa statistica. Pisacane, ex difensore di lungo corso, sottolinea da sempre l’importanza di mantenere la porta inviolata, soprattutto nelle trasferte delicate, dove l’avversario può sfruttare il fattore campo.

La preparazione del Cagliari in vista della trasferta a Verona si concentra quindi su due aspetti fondamentali: la capacità di segnare e creare occasioni, e la necessità di consolidare una difesa compatta e affidabile. L’allenatore sta lavorando su schemi tattici mirati a ridurre gli spazi concessi agli avversari e a garantire che i trequartisti e gli attaccanti siano sempre supportati dalla linea difensiva.

Il match contro l'Hellas Verona diventa così cruciale per il Cagliari, non solo per la possibilità di ottenere punti importanti in classifica, ma anche per continuare a costruire una squadra equilibrata e solida. Riuscire a portare a casa un risultato positivo consoliderebbe il percorso dei rossoblù e rafforzerebbe la fiducia della squadra nelle proprie capacità, ponendo basi solide per il prosieguo del campionato.