Cagliari, occhi sul futuro: si tratta Leverbe della Sampdoria

Il Cagliari è alla ricerca del giovane talento francese di proprietà doriana, reduce da un fruttuoso prestito all’Olbia

Continua con la propria metamorfosi il Cagliari. Con Maran come allenatore, cambierà l’identità di gioco, visto che l’ex allenatore del Chievo ha un particolare cura della fase difensiva delle proprie squadre, tasto più che dolente del club sardo degli ultimi anni. Insieme al suo arrivo sono arrivati più giocatori, uno su tutti Castro, già allenato dal nuovo mister del Cagliari sia al Catania che nella squadra clivense.

Del resto nella rosa dell’ex squadra di Lopez sono parecchi i giovani pieni di belle speranze. Da Deiola a Barella, fino agli ex juventini Romagna e Cerri. Non è finita qui, visto che il club dei quatrro mori ha messo nel mirino Maxime Leverbe, difensore di proprietà della Sampdoria, autore di 14 presenze e un gol con l’Olbia (una sorta di succursale cagliaritana) nella passata stagione. Desta curiosità il lavoro che riuscirà a svolgere con loro l’allenatore sardo, accusato nella sua esperienza precedente veneta di puntare abbastanza poco sui giovani futuribili da far crescere.