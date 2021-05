Scontro a distanza tra Chiara Appendino e Urbano Cairo: ecco cosa si sono detti in merito al centro sportivo Robaldo

In un video diffuso da Tuttosport, Urbano Cairo attacca pesantemente la sindaca di Torino, Chiara Appendino: «Centro Robaldo? Che ne so… Hanno trovato mille scuse… Quella sindaca lì è una deficiente. Adesso vedrai che appena va via lei… appena va via lei, abbiamo subito l’autorizzazione».

Sempre Tuttosport poi ha riportato la replica di Chiara Appendino: «Non intendo rispondere a degli insulti, sono frasi che si commentano da sole. Ciò che mi auguro, da sindaca della Città, è che il Torino, nelle prossime 2 partite, possa fare i punti necessari per rimanere in A. Nel merito del Robaldo, come il presidente ben sa, non sussistono questioni politiche, ma solo tecniche».