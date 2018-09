Cairo guarda avanti: «Resettiamo e ripartiamo dall’Atalanta»

Urbano Cairo vuole una reazione da parte della sua squadra e su Mazzarri dice: «Massima fiducia»

Una brutta sconfitta, che ha mandato su tutte le furie l’allenatore Mazzarri (rileggi le sue dichiarazioni post partita) e che ha amareggiato il presidente Cairo. Il numero 1 granata, a margine della conferenza stampa di presentazione della 19ª edizione del Premio Cairo a Palazzo Reale a Milano, ha commentato il risultato maturato ieri all’Olimpico di Torino: «Contro i partenopei la squadra non ha fatto quell’ulteriore passo avanti che aveva fatto nelle partite precedenti può succedere, ma bisogna resettare e ripartire, perché mercoledì si torna in campo. Il Napoli ha approfittato del nostro pasticcio difensivo, poi ha giocato un’ottima partita. Complimenti a loro».

Cairo poi ha confermato come il tecnico Mazzarri sia intoccabile e che deve essere la squadra a scendere in campo senza sbagliare l’approccio alla partita: «Mercoledì dobbiamo avere lo spirito che ci contraddistingue, non certamente quello di ieri, ma lo spirito di chi vuole fare una grande prestazione. Quando metti la grande prestazione, tutto consegue in genere. L’importante è resettare velocemente. Massima fiducia in Mazzarri, ci mancherebbe. Pensiamo partita dopo partita, poi alla fine del campionato o magari alla fine del girone d’andata tireremo le somme e faremo un bilancio».