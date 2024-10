FC HOSPITAL: la nuova squadra degli infortunati che si sta creando nel CALCIO EUROPEO

Iniziano a essere tanti i calciatori infortunati con gravi infortuni in questo avvio di stagione: un segnale sull’insostenibilità dei calendari?

«L’FC Hospital sta diventando sempre più forte» e «Più partite, più soldi, più infortuni»: questi sono due dei commenti più quotati sui social sotto ad un post di CBS Golazo, che fa il punto su tutti i calciatori che si sono infortunati nelle ultime settimane e che spesso si tratta di colpi che ti fanno finire la stagione in anticipo.

Partendo da Rodri – che aveva messo in conto il rischio dei calendari troppo intasati di partite – e poi ter Stegen, lo juventino Bremer, Carvajal, il rossonero Florenzi e aggiungiamo anche dalla Serie A Zapata e Scamacca, che se non ha finito la stagione, di certo non la inizia prima di gennaio/febbraio. Per 6 su 7 si tratta del crociato, per il portiere tedesco è sempre il ginocchio, ma il tendine: un segnale che il calcio europeo ha raggiunto un livello di partite ormai insostenibile per gli atleti?