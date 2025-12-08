Calcio a 5, il progetto del Comitato per la crescita: le fasi finali regionali a Caramagna con uno sponsor per la prima volta

Calcio a 5, scelta la sede delle finali Piemonte Valle d’Aosta: la cornice sarà il Palazzetto dello Sport di Caramagna grazie ad Autostandard. Ecco le date della manifestazione e le idee della Lnd per sostenere lo sviluppo

Punta forte sulla crescita del movimento calcio a 5 il direttivo regionale presieduto da Mauro Foschia: un segnale a conferma di ciò è la scelta di una sede prestigiosa che andrà ad ospitare le fasi finali della Coppa Piemonte (per le Under) o Italia (per tutte le altre categorie femminile maschili). Il Palazzetto dello Sport di Caramagna, che accoglie le partite interne della Elledi, società militante in Serie A2 Elite, sarà il teatro della manifestazione nel mese di gennaio 2026. Una struttura all’avanguardia, dotata di circa 300 posti a sedere, su un totale di quasi 600. Ecco di seguito il calendario ufficiale e le date da segnarsi.

Si parte con le Under (15, 17 e 19) dal 3 al 6 gennaio: una novità rispetto al passato per favorire lo spettacolo in campo, quando la final four era concentrata in un’unica giornata. Si prosegue con le Serie C1, C2 (maschili) e la C femminile il 10 e l’11 gennaio e si chiude con le fasi ad eliminazione diretta della Serie D dal 14 al 25 gennaio 2026. Appuntamenti immancabili per gli appassionati.

Le parole del Presidente Mauro Foschia sullo stato del movimento, i fatti grazie alla riconferma della Commissione

” Si tratta di un tris di eventi imperdibili per gli amanti dello sport, anche per chi volesse avvicinarsi sempre più a questa disciplina- spiega- quello del calcio a 5 è un movimento in crescita costante dal punto di vista qualitativo e che sta puntando a migliorare la parte quantitativa, della partecipazione. Sappiamo bene che le infrastrutture non sono ancora adeguate, attualmente anche deficitarie. Sempre in tema di sviluppo per la prima volta, storica, uno sponsor abbraccerà l’intera durata della competizione. Aggiunge Foschia ” Grazie ad Autostandard e a tutte le aziende che investono nello sport dilettantistico. Sono azioni di fondamentale importanza sociale: creano inclusione e promuovono valori come lavoro di squadra e rispetto.”

Altra iniziativa che sottolinea l’impegno del Comitato regionale è la riconferma di una commissione formata da 7 esponenti, il cui compito è quello di ascoltare le richieste delle società e fare successivamente da ponte fra le stesse e la Lnd Piemonte-Valle d’Aosta. L’obiettivo è quello di ridurre le distanze e far sentire la vicinanza del Comitato. In riferimento all’attenzione che la Federazione riserva, è anche presente la Rappresentativa regionale di calcio a 5 che a fine aprile sosterrà il Torneo delle Regioni nel Lazio in 4 categorie (U15, 17, 19 e femminile). In tale occasione, la nostra selezione arriverà come la squadra da battere, 4 vittorie nelle ultime 5 edizioni è l’urlo di battaglia che risuona in tutta Italia.

