Calcio femminile, svolta storica: la Serie A su Sky Sport

La pay tv di Murdoch ha acquistato i diritti del calcio femminile italiano dalla FIGC. Una partita a settimana con Coppa e Supercoppa Italia

Importantissima novità per il calcio femminile che arriva direttamente dall’account Twitter della FIGC. Sky Sport ha acquistato dalla federazione i diritti per trasmettere una partita a settimana della Serie A femminile. Dopo l’approdo al mondiale di quest’estate, finalmente un altro riconoscimento per un movimento sempre più in espansione. Il primo match, con ampio prepartita e telecronaca di Gaia Brunelli, sarà quello tra la Juventus e il Chievo Verona Valpo. Appuntamento fissato per le 12 e 30 di domenica 23 sul canale 202 riservato alla Serie A.

Questa la dichiarazione della FIGC: «L’obiettivo è quello di sostenere e sviluppare ulteriormente il calcio femminile in Italia. Garantire la visibilità attraverso la trasmissione di una partita a settimana del campionato di Serie A e una programmazione dedicata per approfondire un movimento in costante crescita negli ultimi anni, come dimostra anche la qualificazione della Nazionale al Mondiale 2019». Oltre alla Serie A, la pay tv di Murdoch si è aggiudicata anche le semifinali della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana che si disputerà l’anno prossimo.