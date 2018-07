Accordo tra Mediaset e Perform per la trasmissione televisiva delle partite di Serie A e di Serie B

Nei giorni scorsi la voce ha iniziato a girare, oggi l’accordo tra Mediaset e Perform è realtà. Il calcio italiano ritorna, quindi, sui canali Premium, come si legge sul sito ufficiale: «I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN. Al nuovo prezzo ridotto di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche DAZN, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand».

Quindi si legge ancora: «I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere a DAZN senza dover sottoscrivere altri abbonamenti. Il servizio sarà fruibile su tutti i device digitali comprese le smart tv. Grazie a questo accordo con il Gruppo Perform, Premium garantisce ai propri abbonati un’offerta sportiva di valore che continua inoltre a comprendere i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2». Gli abbonati potranno vedere, dunque, 3 partite di ogni giornata del prossimo campionato di Serie A, con l’anticipo del sabato sera a spiccare nel palinsesto. Mentre per quanto riguarda i match di Serie B saranno visibili tutte le partite del campionato cadetto. Il calcio in tv si riformula dunque, ecco l’ultima novità. Telecomando alla mano, si ricomincia.