Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Sarri tra Roma e Fiorentina – Maurizio Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus ma punta alla risoluzione dell’accordo per tornare su una panchina di Serie A.

Pioli non ha paura – I rinnovi di contratto di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic non preoccupano il tecnico del Milan Stefano Pioli.

Milan, nuovo rinnovo per Ibra – Il Milan pensa ad un nuovo rinnovo per Zlatan Ibrahimovic in caso di qualificazione in Champions League.

Juventus, rinnovo Dybala – La Juventus lavora al rinnovo di Dybala, ieri contatto fra Fabio Paratici e l’agente del giocatore. La situazione.